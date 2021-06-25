Рада проведе позачергові засідання: що розглянуть

Верховна Рада наступного тижня працюватиме в посиленому режимі й окрім пленарних засідань, передбачених графіком парламенту, збереться на два позачергових, заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"До кінця сесії залишилося два пленарних тижні, під час яких Верховна Рада працюватиме в посиленому режимі. У вівторок і четвер ми зберемося на позачергові засідання, де плануємо ухвалити низку важливих, термінових законопроєктів", - сказав Корнієнко агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю в Києві.

За його словами, на позачерговому засіданні у вівторок депутати розглянуть пакет документів, присвячених оборонному сектору, - це так званий законопроєкт про національний спротив, суміжний із ним законопроєкт про збільшення чисельності Збройних сил України, а також законопроєкт про критичну інфраструктуру.

Корнієнко також розповів, що крім цього, у другому читанні депутати планують ухвалити документ, який повертає "чорнобильські" пільги, скасовані попереднім скликанням парламенту в 2014 році.

Народний депутат зазначив, що в четвер у порядку денному позачергового засідання - законопроєкт про Велику реставрацію, який дасть змогу розширити президентську програму і фінансувати об'єкти, що перебувають у комунальній власності громад.

Корнієнко також повідомив, що депутати мають намір розглянути ініціативу про реформу державної архітектурно-будівельної інспекції та пакет законопроєктів, що стосуються олігархів.

"Це базовий закон про статус олігархів, який розпочне процес деолігархізації і допоможе Україні позбутися їхнього впливу на політику і медіапростір. Окрім того, це і так званий законопроєкт про наповнення бюджету. Він, зокрема, стосується податку на руду, змін в адмініструванні податків", - наголосив Корнієнко.

Народний депутат зазначив, що паралельно з цим буде розглянуто ключові законопроєкти для проведення судової реформи, яка відбудеться у повній відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії.

За словами Корнієнка, під час пленарних засідань депутати продовжать розгляд законопроєкту про перезапуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Народний депутат вважає, що ухвалення цього законопроєкту дасть змогу за декілька років вийти на якісне оновлення і перезавантаження судової системи.