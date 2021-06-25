Пєсков заявив, що Зеленський намагається зірвати зустріч з Путіним

Нові санкції України, під які потрапив і ряд російських компаній і фізичних осіб, в Москві можуть зрозуміти тільки в тому випадку, якщо це - спроба не допустити зустрічі президент РФ Володимира Путіна й українського лідера Володимира Зеленського. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Страна.ua.

"Вчора Україна відновила і оголосила нові санкції відносно різних російських компаній, різних фізичних і юридичних осіб. Якщо розглядати ці кроки як підготовка грунту для двосторонньої зустрічі, то, звичайно, виникає багато питань ... Якщо розглядати ці кроки, як обрубування хвостів перед зустріччю, щоб жодним чином її не допустити, то можна зрозуміти кроки Києва, які мали місце вчора ", - сказав Пєсков.

За словами прессекретаря Путіна, в діях Києва є багато незрозумілого. Зокрема, якщо Україна зацікавлена в продовженні транзиту газу й оголошує санкції проти Олексія Міллера, то не ясно, з ким вести переговори та хто буде підписувати контракт.

"Ніяких тут пасів давати не потрібно. Президент Путін сказав, що він готовий зустрітися для того, щоб обговорювати двосторонні відносини" , - прокоментував Пєсков заяву Зеленського про те, що в питанні зустрічі з Путіним м'яч на стороні Кремля.

Крім цього, Пєсков, на питання про те, чи може Росія скорегувати свою позицію по Україні, щоб поліпшити відносини з Євросоюзом, заявив, що питання приналежності Криму не обговорюється, а конфлікт на Донбасі - це внутрішньоукраїнська проблема.

Крім того, Пєскова запитали, чи може Росія скорегувати свою позицію по Україні, щоб поліпшити відносини з Євросоюзом.

"Що таке українське питання? Це Донбас. Україна вважає, що це Донбас і Крим. Але Крим не обговорюється з про боку Росії. Тут нічого переглядати, обговорювати і говорити. Донбас - внутриукраїнська проблема. Росія бере участь в форматі, який працює з метою допомогти Україні вирішити цю внутріукраїнську проблему ....

Тут особливо переглядати нічого. Тим більше, що цей формат грунтується на Мінському комплексі заходів. За загальним міжнародного визнання, цей мінський комплекс заходів є єдиним можливим механізмом для врегулювання. Це визнають всі учасники формату, може бути, за винятком самої України, яка останнім часом виступає з низкою суперечливих заяв з цього приводу ", - сказав прес-секретар президента РФ.

Нагадаємо, Зеленський продовжив санкції проти ряду російських ЗМІ і їх співробітників, а також політичних діячів.