В Австралії розробляють вакцину від коронавірусу у вигляді спрею

Австралійські вчені розроблять вакцину від COVID-19 у вигляді спрею: вони вже приступили до першої фази клінічних випробувань препарату, посилаючись на сайт Сіднейського університету, повідомляє Лента.Ру.

Йдеться про препарат, створений з використанням ДНК SARS-CoV-2: це розробка австралійської компанії Technovalia спільно з партнерами з BioNet. Вакцина вводиться пристроєм без голки, за допомогою струменевого розпилювача. Спрей буде проникати через шкіру під високим тиском, він повинен простимулювати відповідну реакцію імунної системи.

У США такий розпилювач використовують для вакцинації проти грипу.

У першій фазі випробувань візьмуть участь 150 добровольців. Всі вони отримають дві дози вакцини з інтервалом в 30 днів.