Автомобілям зі змією на капоті виповнилося 111 років

24 червня 1910 року вважається днем народження всесвітньо відомого виробника автомобілів - італійської компанії Alfa Romeo, повідомляє Автоцентр.

Рівне 111 років тому в провінції Ломбардія, в містечку Портелло поблизу Мілана була заснована автомобілебудівна компанія Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, скорочено ALFA. А на наступний рік тут була випущена і її перша модель - легкова машина 24 HP, тобто потужністю 24 к. с.

У 1915 році компанію очолив інженер і підприємець Нікола Ромео, і вона отримала назву Alfa Romeo. Первістком цієї нової марки став автомобіль 20/30 HP з двигуном в 4,2 л.

Alfa Romeo 20 / 30HP

Машини Alfa Romeo мали характерну емблему, одну з найкрасивіших в історії автомобілебудування. У лівій її частині розташовувався червоний хрест на білому тлі - герб міста Мілана. А ось справа була зображена коронована змія, яка ковтала людини.

Це зображення в середні століття привіз з Хрестового походу засновник роду Вісконті: за традицією тих років, він міг на своєму щиті розмістити герб поваленого ворога.

У 20-і рр. фірма почала приділяти велику увагу спортивним автомобілям. Вони стали переможцями багатьох міжнародних змагань, таких як Targa Florio (1923 р), Гран-прі Франції (1924 г.), Mille-Miglia (1928, 1929 і 1930 рр.), 24 години SPА (1928 р), Tourist -Trophy (1930 г.).

Alfa Romeo 6C2300

У 30-і рр. найбільш популярною моделлю марки стали автомобілі сімейства 6С2300, який дебютував в Парижі в 1934 році. А самим престижним і дорогим був 8-циліндровий 8С2900B, що виготовляється тільки на замовлення. Правда, в 1934 - 1941 рр. випустили лише 30 таких машин.

Alfa Romeo 8С2900B

Не всі знають, що фірма Alfa Romeo протягом десятків років випускала також вантажні автомобілі і автобуси. Поштовхом до цього стала світова економічна криза на рубежі 20-30-х рр.

Alfa Romeo AR50

У 1931 році на заводі в Портелло був випущений вантажний первісток - 6-тонний капотний автомобіль AR50, він же Biscione з дизелем 85 к. с. Це була ліцензійна копія німецької моделі Bussing-NAG 50. За нею послідували моделі на 4, 6 і 10 т.

Alfa Romeo series 800

А в 1940 році фірма повністю перейшла на випуск беськапотних вантажівок. Передня, аеродинамічна кабіна була встановлена на 6,5-тонному автомобілі серії 800. Всі названі вище вантажівки брали участь у Другій світовій війні.

Alfa Romeo ALR 1937 р

На початку 30-х рр. з'явилися і перші автобуси на шасі Alfa Romeo. У 1934 році був випущений співчленами автобус на 78 місць, з кузовом Macchi. До 1937 року було освоєно стандартне шасі для автобусів - ALR з 6-циліндровим двигуном в 6,1 л. Цікаво, що його похила решітка радіатора була зроблена під впливом спортивних автомобілів фірми.

Після Другої світової війни в історії компанії Alfa Romeo почався новий, великий період, але це вже зовсім інша історія.