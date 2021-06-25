У водах Шрі-Ланки знову горить контейнеровоз

У водах Шрі-Ланки знову горить судно. Пожежа виникла на контейнеровозі, який йшов під прапором Ліберії в напрямку Сінгапуру, пишуть міжнародні ЗМІ.

Корабель знаходиться приблизно в 480 морських милях (890 км) від південного узбережжя країни. Інформація про постраждалих або пошкодженнях не надходила.

Тиждень тому біля берегів Шрі-Ланки затонув контейнеровоз X-Press Pearl, який перевозив хімікати. На судні раптово почалася пожежа, яка не припинялася 12 днів. Подія призвела до забруднення води та пляжів шкідливими й небезпечними речовинами.