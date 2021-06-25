Mitsubishi відмовилася від своєї легендарної моделі

Поки Lancer Evolution в лінійку повертати не планують, повідомляє Автоцентр.

На початку травня Mitsubishi оголосила про відродження суббренда Ralliart в Японії, який спеціалізувався на розробці тюнінг-аксесуарів, випуску спортивних моделей і організації змагань. Тоді з'явилася слабка надія на те, що нам пощастить знову побачити легендарну модель виробника - Lancer Evolution. Але тепер стало зрозуміло, що дива чекати не варто.

Як заявив президент компанії Такао Като на зборах акціонерів кілька днів тому, в найближчі плани Міцубісі це не входить. Като сказав своє тверде «ні», не дивлячись на численні прохання акціонерів. Дивно те, що це прохання в першу чергу обумовлювалася іміджем компанії, а не прибутковістю.

Японська марка вирішила зосередитися на електрифікації. Тому змінювати пріоритети і спрямовувати зусилля на повернення Mitsubishi Lancer Evolution не будуть.

Такао Като зазначив, що розробка нових електромобілів вимагає великих витрат, а компанія ще недостатньо сильна. Попередній фінансовий рік японський виробник закрив з великим дефіцитом. Тому зараз в пріоритеті відродження компанії і випуск моделей, затребуваних на ринку.