Джошуа пообіцяв виграти в Усика

Ентоні Джошуа, який буде захищати у бою з Олександром Усиком звання чемпіона світу за версією WBO, поділився очікуваннями від довгоочікуваного поєдинку, повідомляє УНИАН.

Слова 31-річного британця наводить TalkSport﻿.

"Я повинен захистити свої титули. Я тренуватимуся разом з Беном Уіттакером і командою Великобританії, готуючись до чемпіонського бою, поки ці хлопці готуються до Олімпійських ігор. Я виграю в Усика, тому що я повинен, у мене немає іншого виходу. А потім я перейду до наступного бою за титул абсолюту" , - дав свій коментар Джошуа.

"Отож, ми знову на шляху до титулу за звання абсолютного чемпіона світу, і я підтримую олімпійських хлопців. Сподіваюся, наступний мій бій буде за звання абсолютного чемпіона. У 2021 і 2022 роках на боксерську арену буде звернено багато уваги. Я не думаю про бій Ф'юрі - Вайлдер. Але Ф'юрі виграв останній бій, так що я віддаю перевагу йому, тому що ти настільки сильний, як твій останній виступ. Успіхів їм обом" , - додав Ентоні.

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