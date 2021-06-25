Санду подасть в суд на депутатів-соціалістів через Чауса

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що подасть до суду на депутатів-соціалістів, які звинувачують її в причетності до викрадення в Кишиневі колишнього українського судді Миколи Чауса, повідомляє Європейська правда.

Санду сказала, що подасть до суду на депутатів Партії соціалістів Адріана Лебединського та Григорія Новака. Приводом послужив брифінг соціалістів, на якому вони звинуватили Санду в бездіяльності при викраденні Миколи Чауса в Кишиневі.

"Мені шкода, що державні установи не змогли вчасно дізнатися про це захоплення і запобігти йому. Я чула цю брехню неодноразово. Звернуся до суду, і нехай вони представлять докази, але їх не буде, оскільки я не маю до цього ніякого стосунку", – заявила президентка Молдови.

На брифінгу 24 червня депутати ПСРМ звинуватили Службу інформації та безпеки Молдови в намірі ввести в оману членів парламентської комісії з розслідування викрадення Миколи Чауса. За їхніми словами, спецслужба зробила кілька спроб знищити докази, які могли б пролити світло на обставини цієї справи.