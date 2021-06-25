Які б/у автомобілі не варто купувати через поломки і брак

Експерти називають цю «десятку» найбільш проблемною, підкріплюючи свої слова фактами, повідомляє Автоцентр.

Організація з технічного нагляду TÜV (нім. Technischer Überwachungsverein) опублікувала список з 10 автомобілів, які не варто купувати на вторинному ринку. До нього увійшли представники всіх сегментів, від невеликих автомобілів до популярних середніх класів і сімейних фургонів.

Цікаво, що три з десяти проблемних моделей - автомобілі VW, і перший у списку - компактвен Volkswagen Touran. В процесі експлуатації у нього виявляються проблеми з гальмами і освітленням, а також витоку масла в двигуні. Рівень браку експерти TÜV оцінили на 9,8.

Далі слід досить популярний Fiat 500. Друге місце антирейтингу йому дісталося завдяки проблемам з підвіскою і освітленням. Коефіцієнт браку - 8,7 при середньому значенні 5,8%.

Третім став ще один Фольксваген - Volkswagen Passat, проблема якого полягає в частих дефектах гальмівних дисків. Коефіцієнт браку - 8,3.

Далі слід Kia Ceed, у якого всі роки існування на ринку були проблеми з освітленням. Коефіцієнт браку - 7,2.

На п'ятому місці - мінівен Volkswagen Caddy, у якого найчастіше виявляються проблеми з гальмівними дисками, причому вже в перші роки експлуатації. Коефіцієнт браку - 7,0.

У підтриманої Skoda Octavia найчастіше виникають проблеми з двірниками. Коефіцієнт браку - 6,7.

Сьома позиція за Renault Clio, який в четвертому поколінні став значно краще попередника, але все ж може створити проблеми власнику вже в перші роки експлуатації. У їх числі гальма, ближнє світло і підвіска. Коефіцієнт браку - 6,6.

Восьмим став досить популярний на європейському ринку Ford Focus. У нього найчастіше виникають проблеми з шасі. Коефіцієнт браку - 6,6.

Дев'ята позиція рейтингу за BMW 5 серії. У автомобілів з великим пробігом експерти TÜV виявили люфт в півосях і проблеми з демпфуванням. Коефіцієнт браку - 6,5.

Останнє місце дісталося Seat Leon. Він майже не іржавіє, гальма і підвіска ідеальні, але, на жаль, має не дуже міцні пружини і амортизатори. З віком додаються проблеми з вихлопною системою і втрати масла. Коефіцієнт браку - 6,4.