В Україні на парковці помітили два потужних суперкари

В Україні помітили на одній парковці Liberty Walk McLaren 650S Spider і Bentley Continental GT First Edition, повідомляє Обозреватель.

Особливість першого в тому, що це дуже рідкісна версія 650S Spider. В Україні вона, напевно, єдина. Фото британських автомобілів виклав на своїй сторінці в Instagram користувач dima_verek﻿.

Модифікація Liberty Walk має карбоновий обвіс та капот. Також вона оснащена пневмопідвіскою Roberuta, даунпайпом Downpipes Boden та титановим вихлопом Armytrix.

Крім того, цей McLaren має чип для безкаталізаторного вихлопу, ковані трискладові диски HRE та гуму Michelin Pilot Sport Cup.

Bentley Continental GT First Edition теж досить рідкісна модель. Порівняно зі звичайною версією вона має декілька оновлень. Машина отримала унікальне оздоблення салону. Зокрема, використано кольори, які доступні тільки для цього автомобіля.

Суперкар також оснащений новими накладками на педалях, розпізнавальними табличками на дверних порогах і унікальними 22-дюймовими колесами. Всередині встановлена 12,3-дюймова інформаційно-розважальна система.