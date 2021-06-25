Більшість жителів Півдня і Сходу не вважають Україну незалежною

Більшість жителів південних і східних регіонів України не вважають її незалежною державою. Так, 58,3% і 55,6% жителів відповідних регіонів на питання "Чи властива Україні незалежність?" відповіли "скоріше ні" і "зовсім ні". Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з результатами, 66,7% українців вважають, що Україна є суверенною державою. Іншої думки дотримуються 26,2% опитаних. Незалежною називають країну 55,7% респондентів, не вважають її незалежною 39,5%. 60% українців однією з рис України називають демократію. 33% опитаних не вважають Україну демократичною країною.

Джерело: Центр Разумкова

Тих, хто вважає Україну суверенною і незалежною, – найбільше серед жителів Заходу і Центру. При цьому на Сході та Півдні країни тих, хто дотримується такої думки, помітно менше.

За всіма показниками краще оцінюється реалізація в Україні конституційних принципів жителями Західного регіону, найгірше – жителями Східного і Південного регіонів. Чим молодші респонденти, тим краще вони оцінюють реалізацію конституційних принципів.

Джерело: Центр Разумкова

Дослідження провели з 11 по 16 червня 2021 методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й ОРДЛО. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.