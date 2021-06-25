Укрзалізниця отримає 100 нових пасажирських вагонів

АТ "Укрзалізниця" і ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ) підписали угоду на поставку 100 пасажирських вагонів, повідомляє БiзнесЦензор.

Вперше закупівля вагонів відбувається за рахунок бюджетних коштів.

За словами в.о. голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика, перша партія вагонів, не менше 20 одиниць, буде поставлена залізничникам до кінця року. Їх використовуватимуть на найбільш популярних пасажирських напрямках. Решта вагонів надійдуть до кінця наступного року.

У рамках договору КВБЗ повинен поставити "Укрзалізниці" 51 купейний вагон, 12 вагонів СВ, 20 купейних вагонів, облаштованих для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю та купе начальника поїзда.

Відзначається, що всі вагони будуть обладнані кондиціонерами, вакуумними туалетами, в кожному купе будуть розетки і енергоощадне освітлення.