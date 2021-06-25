Ковані елементи в декорі приміщень: стильні ідеї

Коли мова заходить про ремонт або оновленні дизайну інтер'єру дуже багато хто віддає перевагу незвичайним і оригінальним ідеям. Можна створити унікальні варіанти оформлення. Одним з таких прикладів вважається використання кованих елементів, повідомляє Remontbp.

Ковані вироби чудово вписуються в будь-який стильовий напрям, виглядають оригінально і аристократично, оскільки розрізняються за розмірами, конфігурацією і варіацій виготовлення. Це можуть бути настінні, кутові або підлогові вироби з полками і поруч гачків незвичайної форми.

Ковані меблі крім вишуканого зовнішнього вигляду, вона дозволяє візуально розширити приміщення передпокою. Відбувається подібний ефект завдяки наскрізної конструкції. Таке меблювання завжди характеризується оригінальним дизайном і має безліч варіацій виконання.

Вішалки

Одним з найбільш поширених варіантів використання металевих предметів в облаштуванні передпокою є вішалка. Вона буде дуже ефектно виглядати в інтер'єрі т стане справжньою окрасою кімнати.

Ковані вішаки можуть бути підлоговими або настінними. Залежно від способів обробки - з запиленням, пофарбовані або з патиною. За типом використовуваних матеріалів - комбіновані або суцільнометалеві.

Що стосується варіацій дизайну вішалок, то їх може бути кілька - відокремлені моделі та вироби з доповненнями, наприклад, вішалки з полками або дзеркалом.

Ковані гачки

Не менш оригінальною пропозицією можна назвати ковані гачки, які також використовуються для розміщення різних речей, але на відміну від запропонованого вище варіанту, займають набагато менше місця.

Металева банкетка

Купуючи подібний виріб, ви одночасно отримуєте додатково і місце для зберігання взуття, і зручне місце для сидіння.

Така конструкція помітно перетворить передпокій і просто необхідна для комфортного надягання взуття.

Дивани з кування

Якщо банкетка має компактні розміри та прийнятна для облаштування невеликих за площею прихожих, то кований диван стане прекрасним рішенням в разі створення інтер'єру просторого приміщення. Диван з металевим каркасом прекрасно поєднується зі скляними, дерев'яними й керамічними предметами, сто дозволяє використовувати його для доповнення багатьох стильових напрямків.

Витончені ковані дзеркала

Не дивлячись на міцність і «холодний» блиск металу, ковані дзеркала виглядають дуже красиво і доповнюють інтер'єр нотками розкоші. Фарбуються металеві конструкції під золото, срібло, бронзу, мідь, з характерним ефектом «старіння», що підкреслює високий смак господарів.