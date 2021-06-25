Ковані елементи в декорі приміщень: стильні ідеї

Ковані елементи в декорі приміщень: стильні ідеї

Коли мова заходить про ремонт або оновленні дизайну інтер'єру дуже багато хто віддає перевагу незвичайним і оригінальним ідеям. Можна створити унікальні варіанти оформлення. Одним з таких прикладів вважається використання кованих елементів, повідомляє Remontbp.

Ковані вироби чудово вписуються в будь-який стильовий напрям, виглядають оригінально і аристократично, оскільки розрізняються за розмірами, конфігурацією і варіацій виготовлення. Це можуть бути настінні, кутові або підлогові вироби з полками і поруч гачків незвичайної форми.

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Ковані меблі крім вишуканого зовнішнього вигляду, вона дозволяє візуально розширити приміщення передпокою. Відбувається подібний ефект завдяки наскрізної конструкції. Таке меблювання завжди характеризується оригінальним дизайном і має безліч варіацій виконання.

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Вішалки

Одним з найбільш поширених варіантів використання металевих предметів в облаштуванні передпокою є вішалка. Вона буде дуже ефектно виглядати в інтер'єрі т стане справжньою окрасою кімнати.

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Ковані вішаки можуть бути підлоговими або настінними. Залежно від способів обробки - з запиленням, пофарбовані або з патиною. За типом використовуваних матеріалів - комбіновані або суцільнометалеві.

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Що стосується варіацій дизайну вішалок, то їх може бути кілька - відокремлені моделі та вироби з доповненнями, наприклад, вішалки з полками або дзеркалом.

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Ковані гачки

Не менш оригінальною пропозицією можна назвати ковані гачки, які також використовуються для розміщення різних речей, але на відміну від запропонованого вище варіанту, займають набагато менше місця.

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Металева банкетка

Купуючи подібний виріб, ви одночасно отримуєте додатково і місце для зберігання взуття, і зручне місце для сидіння.

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Така конструкція помітно перетворить передпокій і просто необхідна для комфортного надягання взуття.

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Дивани з кування

Якщо банкетка має компактні розміри та прийнятна для облаштування невеликих за площею прихожих, то кований диван стане прекрасним рішенням в разі створення інтер'єру просторого приміщення. Диван з металевим каркасом прекрасно поєднується зі скляними, дерев'яними й керамічними предметами, сто дозволяє використовувати його для доповнення багатьох стильових напрямків.

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Витончені ковані дзеркала

Не дивлячись на міцність і «холодний» блиск металу, ковані дзеркала виглядають дуже красиво і доповнюють інтер'єр нотками розкоші. Фарбуються металеві конструкції під золото, срібло, бронзу, мідь, з характерним ефектом «старіння», що підкреслює високий смак господарів.

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