"Роза Вітрів" почала літати по Україні з проміжними зупинками

Авіакомпанія «Роза Вітрів» почала здійснювати проміжні зупинки під час виконання внутрішніх рейсів Київ-Миколаїв та Миколаїв-Київ, повідомляє Avianews.

З 21 червня літаки авіаперевізника роблять зупинку в Кривому Розі. В аеропорту Миколаєва повідомили, що така ситуація буде спостерігатися до кінця липня і вибачилися за тимчасові незручності.

Зупинка в Кривому Розі становить 15 хвилин. Так «Роза Вітрів» об'єднала два своїх регулярних рейси - Київ-Миколаїв та Київ-Кривий Ріг, який відкрила тільки 9 червня.

Ситуація призвела до зміни графіка рейсів у Миколаїв і з Миколаєва. Через проміжної посадки в Кривому Розі перебування в дорозі стало довше на пів години.

Ми звернулися до пресслужби авіаперевізника, щоб дізнатися про причини такої ситуації, однак там відповіли, що працюють тільки з письмовими запитами. Видання відправило такий запит на електронну пошту.

Причиною суміщення рейсів могло стати їх низьке завантаження і бажання авіакомпанії виправити ситуацію за допомогою додаткової зупинки.

Один з пасажирів, який летів з Миколаєва до Києва із зупинкою в Кривому Розі, розповів на форумі, що завантаження 48-місцевого Embraer 145 при вильоті з Миколаєва до Києва 22 червня склала 18-19 осіб. Ще дев'ять осіб піднялися на борт під час зупинки в Кривому Розі.

«Посадка пасажирів у Кривому Розі була стрімкою - приземлилися, відкрили двері, через пару хвилин люди швидко зайшли без затримок, сіли, інструктаж безпеки і поїхали. З мінусів - обслуговування відбувається після посадки в Кривому Розі, тобто вода і волога серветка миколаївським пасажирам приходить досить пізно», - розповів пасажир.

На сайті Державіаслужби України з'явився наказ регулятора №972, яким він задовольнив заявку «Рози Вітрів» на польоти між Миколаєвом і Кривим Рогом.

Таким чином, авіакомпанія зможе продавати квитки на ділянку між Кривим Рогом і Миколаєвом, проте поки бронювання на ці рейси не відкрите.