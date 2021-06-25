В Одеській області зіткнулися "швидка" і авто Морської охорони

В Ізмаїльському районі Одеської області при зіткненні швидкої допомоги й авто Морської охорони Державної прикордонної служби України постраждали три людини, в тому числі немовля, повідомляє УНІАН.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася на автодорозі між селами Дмитрівка та Шевченкове.

Попередньо встановлено, що автомобілі, які рухалися в одному напрямку, зіткнулися, коли швидка допомога почала обганяти автомобіль, який рухався попереду.

"Повертаючись із зустрічної смуги на свою, швидка допомога не змогла "втиснутися" в потік автомобілів", - повідомили в главку.

В результаті зіткнення травми отримали водій та медсестра швидкої допомоги, а також чотиримісячний хлопчик, якого вони доставляли в Одеську обласну лікарню (Одеса).

У дитини діагностували перелом ключиці, у чоловіка - черепно-мозкову травму, у жінки - забиття.

Порушено провадження у ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування призначено ряд експертиз. Встановлюються всі обставини події.