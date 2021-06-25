Міжбанк: зростання долара змінилося падінням

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку відбулася чергова зміна тренда: падіння гривні змінилося її зміцненням.

З самого ранку котирування спрямувалися вниз під тиском продажів експортерів, до яких приєдналися нерезиденти. Але найцікавіше сталося, коли котирування опустилися нижче рівня 27,40 гривень: на ринок несподівано вийшов Національний банк з покупкою по ціні 27,34 гривень. Він викупив 100 млн доларів - і пішов, щоб через кілька хвилин з'явитися знову, знизивши курс покупки на 1 копійку, до 27,33 гривень.

Як повідомили порталу «Курс України», причиною несподіваного обвалу долара став вихід «Укрексімбанку», який виставив на продаж велику суму валюти від одного зі своїх клієнтів - держкомпаній. Обсяг пропозиції був настільки великим, що якби не вийшов Нацбанк - і вже сьогодні курс впав би до 27 гривень.

Готівковий долар кинувся слідом за безготівковим. За півдня його ціна опустилася на 10 копійок: вранці готівкового «американця» в оптових обмінниках пропонували по 27,44-27,45 гривень, а в обід - вже по 27,34-27,35 гривень. Зниження ціни не призвело до зростання попиту; зросла лише кількість бажаючих здати долар, поки його ціна не впала.

Євро на FOREX сьогодні затиснутий у вузькому діапазоні 1,1927-1,1951 долара. Всі спроби пробитися вище наштовхуються на хвилю продажів. Готівковий євро дешевшає слідом за доларом: вранці його продавали по 32,80 гривень, в обід - вже по 32,68-32,70 гривні.

Російський рубль в першій половині дня продовжив зміцнення і дійшов до 72,10 рублів за долар. Рубль продовжив зростання, навіть незважаючи на те, що нафта сьогодні подешевшала майже на 2 долари за барель у порівнянні з вчорашніми максимумами. Подорожчав і готівковий рубль: дешевше 3,75 гривень за 10 рублів сьогодні знайти його вкрай проблематично; більшість обмінників підняли цінник до 3,77 гривень за 10 рублів, з'явилися пропозиції навіть по 3,80 гривні.