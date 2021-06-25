Більша частина тих, хто отруївся в харківському ресторані, виписані

Станом на п'ятницю, 25 червня, в медустановах продовжують лікування 24 особи, які отримали харчове отруєння в харківському ресторані "Якіторія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"В установах охорони здоров'я... продовжують лікування 24 хворих, в т. ч. 2 дитини; 4 хворих лікуються амбулаторно. Триває виписка хворих", – пишуть на офіційному сайті Харківського обласного лабораторного центру.

Всього, за даними установи, було зареєстровано 90 випадків харчового отруєння, в т. ч. 19 – у дітей.

17 червня в Харкові було зафіксовано спалах кишкових інфекцій. Опитування хворих при госпіталізації свідчить, що хворі пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв (переважно суші) в закладі громадського харчування ТОВ "Ресторація №1" (ресторани "Якіторія", "Мафія").

За фактом отруєння людей було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) КК України.

23 серпня о Харківському обласному лабораторному центрі повідомили, що можливою причиною виникнення спалаху кишкових інфекцій були неякісні суші.