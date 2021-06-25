Служба праці оголосила про відновлення позапланових перевірок бізнесу

Державна служба праці спільно з Державною податковою службою з 1 липня почне проведення інспекцій з питання виявлення незадекларованих працівників, повідомляє БiзнесЦензор.

Уже погоджено план спільних заходів, спрямованих на стимулювання роботодавців і працівників до переходу від неформальних до задекларованих трудових відносин.

"Об'єднання зусиль Держпраці і ДПС дає можливість оперативно виявити і забезпечити інспектування роботодавців, що мають високий ризик використання незадекларованої праці", - сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що згідно з чинним законодавством інспектор праці може прийти до будь-якого роботодавця в будь-який день і час з метою перевірити оформлення трудових відносин. Для виявлення незадекларованих працівників, інспектор може безперешкодно проходити в виробничі, службові та адміністративні приміщення роботодавців, ознайомлюватися з документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, спілкуватися з працівниками та представниками роботодавця, ставити їм питання та отримувати пояснення.

Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України розмір санкції за порушення законодавства про працю (незадекларований працівник, факт підміни трудового договору цивільно-правовим / договором про стажування, виплата заробітної плати в конверті, виплата винагороди працівникові без нарахування / сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків, фактичне використання праці працівника повний день, при оформленні його на неповний робочий день) становить 10 мінімальних заробітних плат, що у 2021 році становить 60 000 грн.

Вчинення такого порушення повторно протягом двох років обійдеться роботодавцю вже в 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, що буде становити 180 000 грн.