У США залишили без допомоги мільйони осіб

Понад дев'ять мільйонів американців, які через пандемію коронавірусу залишилися без роботи, не отримали допомоги по безробіттю, повідомляє "Лента.ру".

Близько 49 мільйонів осіб (30 відсотків робочої сили США) змогли добитися хоча б однієї виплати. Казначейство США направило понад 750 мільярдів доларів у вигляді допомоги по безробіттю, тоді як в 2019 році ця сума становила 28 мільярдів доларів.

Однак криза продемонструвала недоліки системи, включаючи застарілу ІТ-інфраструктуру, брак персоналу в державних структурах і довільні правила. В результаті мільйони залишилися без допомоги.

"Мені сказали, що я не можу отримати допомогу з безробіття, тому що я заробляла більше 120 доларів в тиждень", - розповіла працівниця фуд-корти Барб Ешбрук.

Інший приклад - Рей Ренд, звільнений компанією з прокату автофургонів. Він отримав відмову у виплатах після того, як пропустив 48-годинний термін для відповіді на запит, перебуваючи в лікарні. Також влада зіткнулися з хвилею шахрайств. Через масштабні перевірки багато людей, які мають право на виплати, не можуть домогтися грошей.

Адвокати обробляють сотні запитів від людей, яким чиновники штату відмовили в допомозі. Часто роботодавці стверджують, що співробітники пішли за власним бажанням.