Біткоїн оновить історичний максимум: спрогнозовані терміни

Курс біткоїну може встановити новий рекорд до кінця 2021 року, повідомляє Обозреватель.

Ціна може досягти більше $70 тис. Про це заявив співкерівник Galaxy Digital Trading Джейсон Урбан. Відзначається, що багатомісячне зниження курсу, яке почалося в квітні, триватиме лише влітку.

Урбан заявив, що до цієї осені інституційні інвестори знову з'являться в цій сфері і змусять ціну знову піднятися до нових рекордних максимумів, досягнувши до кінця року не менше $70 тис.

"Я безумовно думаю, що до кінця року ми зможемо побачити щось більше, ніж $70 тис. Я думаю, що ми можемо очікувати, що всі ті сумніви, які ми спостерігали в останні тижні, викличуть флетовий тренд на ринку протягом літа, і я думаю, що в міру того, як ми наближаємося до падіння, велика частина цього інституційного прийняття і ці амбітні кроки, які ми бачили, почнуть проявлятися, і ми повинні побачити, як ринок подолає ці максимуми" , – додав Урбан.

Нагадаємо, очікуваний продаж акцій крупного фонду Grayscale Bitcoin Trust з червня по липень, ймовірно, стане новим джерелом тиску на біткоїн. Перша криптовалюта залишалася під тиском в останні дні, ненадовго впавши нижче рівня в $30 тис. На тлі постійних побоювань з приводу його енергоспоживання і розширених репресій Китаю щодо цифрової валюти.

Біткоїн впав на 1,1% до $32 709 в четвер, 24 червня, що приблизно на 50% нижче рекордного рівня ($65 000 тис. в середині квітня).