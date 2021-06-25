Макрон готовий зустрітися з Путіним поза саміту ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон в п'ятницю заявив, що для його зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним не обов'язково організовувати саміт ЄС і Росії. Про це, посилаючись на агентство Bloomberg, повідомляє Інтерфакс.

"Мені не потрібен саміт ЄС, щоб зустрітися з Путіним", - наводить агентство слова Макрона.

Крім того, французький президент привітав досягнення лідерами країн ЄС прогресу по єдиному підходу щодо Росії.

"Макрон заявив, що задоволений прогресом, досягнутим зі стратегії ЄС щодо Росії", - інформує Bloomberg.

За даними агентства, кажучи про переговори ЄС з Росії, Макрон зазначив, що вони ускладнюються "різними етапами історії".

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що лідери країн Європейського союзу на саміті в Брюсселі відхилили заклик Німеччини й Франції провести офіційні переговори з Путіним.