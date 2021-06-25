Постачальники газу опублікували ціни на липень

Газопостачальні компанії почали оприлюднювати свої цінники на липень. Станом на ранок 25 червня річні ціни майже не змінилися. Вартість кубометра газу, залежно від постачальника, коливається від 7,80 до 13,50 грн, повідомляє ГазПравда.

Нагадаємо, як базові діють саме річні фіксовані ціни, які компанії можуть змінювати лише в бік зниження.

Але за бажанням клієнти можуть перейти на місячні пропозиції, що змінюються залежно від ситуації на ринку. А ціни в рамках місячних тарифних планів справді зросли на тлі подорожчання ресурсу на європейському ринку. Подекуди вони сягають майже 15 грн за кубометр.

Фахівці відзначають: природний газ на європейських біржах дорожчає насамперед через сезонні фактори, зокрема – високий попит, низькі запаси в сховищах, а також зловживання російського Газпрому, який штучно обмежує обсяги постачання палива на європейський ринок.

Проте українські побутові споживачі від зростання ціни захищені річними тарифними планами.

«Цього тижня вартість газу на європейському хабі TTF досягла 13-ти річного максимуму – понад 30 євро за МВт-год. Це близько 400 доларів за тисячу кубометрів. Із літа минулого року газ подорожчав ушестеро. Україна – невід’ємна частина європейського ринку газу, тому такі сезонні коливання впливають і на український ринок. Однак завдяки річним фіксованим пропозиціям споживачі уникнуть цих коливань і не переплачуватимуть за «блакитне паливо». Таким чином базові річні тарифні плани вже довели свою ефективність», - відзначає керівниця Центру правової підтримки споживачів газу інформаційно-консультаційного центру ГазПравда Єлизавета Белей.

Нагадаємо, в червні річні розцінки на газ також були в межах від 7,8 до 13,5 грн за куб. м, а пропозиції в рамках місячних тарифів стартували від 7,8 грн і закінчуються на позначці 12 грн за куб. м.