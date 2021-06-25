У Києві відкриється університет світового рівня

У Києві незабаром відкриється університет "Амерікан Юніверсіті Київ" (АЮК) у партнерстві з Університетом штату Аризона (ASU). Про це заявив представник партії "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наші діти, які хочуть здобути західну освіту, але не завжди мають можливість поїхати за кордон, скоро отримають таку можливість у Києві. Незабаром у місті з’явиться університет світового рівня - "Амерікан Юніверсіті Київ" (АЮК) у партнерстві з державним Університетом штату Аризона (ASU), який посідає перше місце з інновацій серед університетів США. Новий ВНЗ розташовуватиметься у будівлі річкового вокзалу на Поштовій площі", - повідомив Білоцерковець.

На презентації нового вишу виступив міський голова Києва Віталій Кличко, який зазначив, що місто повністю підтримує цей проєкт.

"Освіта - це ключ до життя. Багато хлопців і дівчат мріють отримати американську освіту. Від сьогодні вони мають можливість не їхати до США за освітою, а здобути її тут, в Україні. Це прекрасна ідея, чудовий проєкт, який має повну підтримку київської влади", - заявив Кличко.

Як зазначив Білоцерковець, до проєкту залучено низку інвесторів - і з американської, і з української сторони. Американських інвесторів представляє Курт Волкер, який також взяв участь у презентації.

Очікується, що після реставрації історичної будівлі вже наступного навчального року університет прийме перших студентів.