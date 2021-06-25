Похолодає й повернуться зливи: прогноз погоди на вихідні

На вихідних в Україну повернуться сильні дощі: в суботу погода тільки почне псуватися, підмочивши переважно західні та південні регіони, тоді як в неділю опади розгуляються у всій красі, принесуть грози та шквальний вітер.

Прогноз на 26 червня

У суботу в західних областях очікується приємне похолодання в середньому до 25-27 градусів протягом дня, вночі ж варто розраховувати на 18-20 вище нуля. На півдні країни у світлий час повітря прогріється до +31...+33 за Цельсієм, а в темний – охолоне приблизно на 10 градусів. У всіх інших регіонах прогнозують від 32 до 35 з відміткою "плюс" днем і 19-22 після заходу сонця.

У всіх західних, північних південних, а також Вінницькій і Запорізькій областях буде мокро. Епіцентри опадів – Львівська, Вінницька, Херсонська області та Крим: там до злив можуть додатися громи та блискавки, град і сильний вітер. У решті регіонів спокійніше, хоча грози також не виключаються. Вітер вночі південно-східний, вдень південно-східний, 3-8 м/с.

Через негоду в Західній, Південній, Північній Україні й у Запорізькій області буде встановлено Ⅰ (жовтий) рівень небезпеки.

У всіх західних, крім Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької, північних і східних областях, а також на Полтавщині попереджають про надзвичайну пожежну загрозу.

У Києві дощ, можливо, з грозою. Повітря повинно прогрітися до +33...+35°C протягом дня, а до ночі – охолоне до 20-22. Швидкість вітру – 4-6 м/с.

Карта опадів, очікуваних о 14:00 в суботу, 26 червня. Скриншот: Meteobar

Прогноз на 27 червня

У неділю жителі західних регіонів можуть розраховувати на 24-27 градусів вище нуля протягом дня і 13-16 вночі. На сході стовпчики термометрів доповзуть до відміток +28...+30 у світлий час і 18-20 в темний. Решту ж областей чекає близько 26-28 за Цельсієм вдень і 18-20 (до +22 в Одеській) після заходу сонця.

Дощі відразу проллються на всій території країни. Найсильніших варто чекати в Одеській і Полтавській областях, а також у Криму поблизу Джанкоя. Зливи з грозою і градом будуть в цілому характерні для південних, центральних і північних регіонів; на заході та сході опади повинні бути незначними. Вітер північно-західний, вночі – 3-5 м/с, вдень – 5-10 м/с.

У зазначених раніше південних, центральних і північних областях буде встановлено Ⅰ (жовтий) рівень метеорологічної небезпеки.

У Києві сильний дощ з грозою. Вдень повітря прогріється до 26-28 градусів, вночі – охолоне до 18-20. Швидкість вітру – 4-6 м/с.