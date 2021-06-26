Nissan показав рендери ралійного Juke

Японська компанія Nissan показала яскраві ілюстрації ралійного кросовера Juke, створені на честь боліда Nissan 240Z 1971 року. 3D-графіка виглядає дуже ефектно і привабливо, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. Концептуальний ралійний кросовер є своєрідною даниною поваги гоночному минулого бренду.

Nissan Juke Rally Tribute Concept та його "предок" Nissan 240Z. Джерело: Nissan

У 1971 році компанія шокувала спортивний світ своїм купе 240Z, який взяв участь у змаганнях East African Safari Rally. Гонщики команди Едгар Херрманн та штурман Ханс Шуллер змогли здобути перемогу у перегонах, залишивши позаду багатьох титулованих суперників. Двома роками потому їх успіх повторили гонщик Шехтар Мехти та його штурман Лофті Дрюс.

Nissan Juke Rally Tribute Concept. Джерело: Nissan

Ралійний Nissan 240Z. Джерело: Nissan

50 років по тому компанія вирішила відзначити ювілей першої перемоги 240Z оригінальною версією кросовера Juke Rally Tribute Concept. На ілюстраціях видно численні відсилання до зовнішності ралійного боліда 70-х – чорний капот з додатковою світлотехнікою, позашляхові шини, характерна червоно-чорна ліврея з логотипами спонсорів та масивний захист двигуна.

На ілюстраціях видно численні відсилання до зовнішності ралійного боліда 70-х. Джерело: Nissan

Juke Rally Tribute Concept свого роду подарунок до 50-річчя перемоги команди Nissan, а також хороший привід нагадати про кросовери марки. Джерело: Nissan

Зверніть увагу на дві "запаски" у багажнику. Джерело: Nissan

На думку творців віртуального концепту, гіпотетично він повинен оснащуватися гібридним силовим агрегатом, щоб відповідати віянням часу. За словами Коралі Мюзі (Coralie Musy) концепт Juke Rally Tribute Concept свого роду подарунок до 50-річчя перемоги команди Nissan, а також хороший привід нагадати про кросовери марки, які стали першовідкривачами нових сегментів в автомобільній індустрії.