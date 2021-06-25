Потяг Укрзалізниці залишив пасажирів на вокзалі та поїхав з їхніми валізами

Укрзалізниця” потрапила у черговий скандал, залишивши пасажирів на проміжній станції без багажу, повідомляє Букви.

Про це повідомила пасажирка потягу Катерина Сметанюк у Twitter.

Жінка розповіла, що скористалася послугами “Укрзалізниці”, однак не уточнила сполучення потяга. Перед прибуттям до Львова провідник попередив усіх пасажирів про те, що очікується стоянка “мінімум на годину” у зв’язку із запізненням причіпного вагона.

“Сказав ідіть гуляйте. Перед тим як вийти я підійшла й уточнила інформацію двічі, чи він впевнений. Сказав точно”, – розповіла Катерина.

Пасажирка залишила у вагоні свою валізу, прихопивши лише сумку. При цьому жінка попросила номер телефону провідника, але той відмовив, порекомендувавши прийти на 15 хвилин раніше.

Вона повернулася ще раніше, але потяг з її валізою вже поїхав.

Оператор довідкової лінії “Укрзалізниці” порадив пасажирці звернутися до чергового вокзалу. Проте біля його кабінет вже зібрався натовп обурених пасажирів, які опинилися у такій же ситуації.

“Спочатку з нами взагалі не хотіли говорити й казали: “Звертайтесь до чергового вокзалу в Києві”. Я там погрожувала і вимагала більше всіх. Потім мене покликала чергова у кабінет. Я детально описала ситуацію і вона пообіцяла розв’язати питання з квитками”, – додала жінка.

Однак квитків не знайшлося. “Укрзалізниця” запропонувала пасажирам безплатно поїхати у кабіні машиніста іншого потяга.

При цьому Сметанюк обурена діями працівників “УЗ” щодо повернення її речей. За її словами, чергова домовилась з Києвом, щоб її колеги забрав речі пасажирів.

“Записали наші номера вагону і місця. І все. Ні номерів телефону, ні паспортних даних. Тобто приїжджає поїзд в Київ – підходьте, людоньки, розбирайте це”, – обурилася жінка.

Крім того, жінка дивується, як провідник міг допустити, щоб потяг поїхав майже з пустим вагоном.

“Знаєте що мене дивує найбільше? Стосовно часу відправлення я говорила з провідником тричі. Як він дозволив поїхати поїзду з напівпустим вагоном раніше обіцяного всім часу?”, – пише жінка .

Відповідь “Укрзалізниці” не забарилася. Керівник пасажирського департаменту Олександр Перцовський заявив, що потяг зупинили, аби дочекатися 16 пасажирів із рейсу з Відня через затримку з австрійської сторони.

“Пасажирам оголосили орієнтовний час затримки й наголосили: слідкуйте за оголошенням нового часу. Час затримки вдалося скоротити, оголошено його було, всі сіли й поїхали “загубились” два пасажири-студенти. Таке буває, але чекати кожного, на жаль, потяг теж не може”, – заявив Перцовський.

При цьому пасажирка Катерина Сметанюк – не студентка. До того ж вона стверджує, що потяг залишив набагато більше людей, ніж “двох пасажирів-студентів”.

За словами Перцовського, із запізнілими пасажирами є зв’язок, речі їм передадуть найближчим часом. Він пообіцяв налагодити систему оголошення часу затримки, щоб подібні ситуації більше не траплялися.

Наразі Сметанюк повідомляє, що вже перебуває в іншому поїзді.