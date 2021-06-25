У Києві чоловік влаштував стрілянину з гвинтівки з вікна багатоповерхівки (відео)

У Києві чоловік влаштував стрілянину з гвинтівки з вікна квартири багатоповерхівки недалеко від станції метро "Академмістечко" у Святошинському районі. Сусіди та перехожі крім пострілів чули також крики з четвертого поверху будинку, і звернулися до правоохоронців, повідомляє РБК-Украина.

Прибувши на місце виклику на вулиці Академіка Єфремова, "копи" самі побачили у вікні чоловіка з предметом, схожим на гвинтівку в руках.

Патрульні змогли умовити стрілка відкрити їм двері та впустити до квартири, де інспектори помітили мало не цілий арсенал зброї, а також наркотики.

51-річного чоловіка затримали.

Також інспектори викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції "для вилучення речовин і предметів та надання правової кваліфікації його діям".

На щастя, в результаті стрілянини постраждалих немає.

Правоохоронці опублікували відео з місця події.





