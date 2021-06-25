У Києві заборонили продавати молоко та рибу на ринках

Київським ринкам з 24 червня заборонено продавати низку продуктів. Торгувати заборонили товарами, які швидко псуються, повідомляє РБК-Украина.

Про це на сторінці у Facebook написав перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Кулеба.

Якими товарами заборонено торгувати на столичних ринках:

молочна продукція;

риба;

м'ясо-ковбасні;

кондитерські вироби з кремами.

"Локації, де вимога буде порушуватись, закриватимуться" , - наголосив Кулеба.

Він також додав, що у літній період у Києві буде 80 локацій, де працюватимуть сезонні та сільськогосподарські ярмарки.