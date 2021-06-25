У Києві заборонили продавати молоко та рибу на ринках

У Києві заборонили продавати молоко та рибу на ринках

Київським ринкам з 24 червня заборонено продавати низку продуктів. Торгувати заборонили товарами, які швидко псуються, повідомляє РБК-Украина.

Про це на сторінці у Facebook написав перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Кулеба.

Якими товарами заборонено торгувати на столичних ринках:

  • молочна продукція;
  • риба;
  • м'ясо-ковбасні;
  • кондитерські вироби з кремами.
"Локації, де вимога буде порушуватись, закриватимуться", - наголосив Кулеба.

Він також додав, що у літній період у Києві буде 80 локацій, де працюватимуть сезонні та сільськогосподарські ярмарки.

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