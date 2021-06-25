Фонд Ахметова відзвітував за 15 років благодійності

23 червня Фонд Ріната Ахметова підвів підсумки своєї роботи і назвав головні досягнення за 15 років, повідомляє РБК-Украина.

"Я думаю, рішення займатися благодійністю може йти винятково від серця. Тому відчути потрібно тільки одне ‒ величезне бажання допомогти людям, величезне бажання не дати комусь залишитися сам на сам з бідою. Якщо в душі, в серці ви хочете допомагати, якщо ви не можете пройти повз чужу біду, значить, благодійність ‒ ваш шлях і ваше покликання" , ‒ зазначив засновник фонду Рінат Ахметов.

Про найзначніші та найважливіші результати розповіла член Наглядової ради Фонду Наталія Ємченко.

"За 15 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 5-ти мільйонам людей. Найбільший внесок у цю цифру ‒ результат роботи Гуманітарного Штабу фонду Ріната Ахметова ‒ 3,5 мільйони людей; ще понад мільйон ‒ "Рінат Ахметов ‒ Порятунок життів", це проекти у сфері медицини; і майже 500 тисяч ‒ "Рінат Ахметов ‒ Дітям". Аудиторія інших проектів фонду, від новорічної Акції до наших діджитал-проектів, становить не менше 6 мільйонів осіб" , - зазначила Наталія Ємченко.

"У ході заходу фонд представив найважливіші напрямки, на яких зараз зосереджена робота:

"Рінат Ахметов - Порятунок життів" (медицина і здоров'я);

"Рінат Ахметов - Дітям";

"Рінат Ахметов - Допоможемо "(підтримка мирних Донбасу).

Зокрема, всього допомогою в рамках програми "Рінат Ахметов - Дітям" охоплено 1,4 мільйона осіб.

Наприклад, завдяки проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Сирітству - ні!"10 тисяч дітей-сиріт знайшли батьків. А усиновителі мають можливість отримувати онлайн-консультації, брати участь у вебінарах та тренінгах, організованих фондом.

У 2018 році фонд ініціював проект "Рінат Ахметов - Дітям. Твоя суперсила", який допомагає вихованцям інтернатів знайти своє місце в житті.

Високу оцінку роботі Фонду Ріната Ахметова в цьому напрямку дала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

"Це один із прикладів тривалої співпраці державних органів влади з приватними благодійними фондами. Ми в результаті маємо понад 10 тисяч усиновлених дітей; пілотні проєкти, які нам створюють можливість якісно писати закони і державні програми; нам підказують експерти, фахівці Фонду, як краще діяти в інтересах кожної дитини. Тривала співпраця Міністерства соціальної політики з Фондом ‒ це великі перспективи" , - підкреслила міністр.

Найбільша програма Фонду "Рінат Ахметов - Допоможемо" почала працювати в 2014 році. Вона спрямована на допомогу мирним жителям Донбасу, постраждалим від збройного конфлікту.

За даними дослідження соціального вкладу фонду, проведеного британською компанією Envoy Partnership, фя програма допомогла вижити 3,5 мільйонам людей і запобігла гуманітарній катастрофі на Донбасі.

Крім гуманітарної допомоги, Фондом було розроблено унікальний для України протокол роботи з психологічною травмою війни. Психологічну підтримку від Фонду отримали понад 60 000 людей різного віку.

У рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів" фонд вже багато років реалізує масштабні проекти, спрямовані на системну підтримку державної медицини. Серед найзначніших - "Рак виліковний", "Зупинимо туберкульоз в Україні", "200 швидких для України", "Боротьба з COVID-19 в Україні".

Так, на боротьбу з пандемією Рінат Ахметов виділив понад 300 мільйонів гривень. Головною складовою цієї допомоги стали 207 сучасних апаратів ШВЛ, мобільні та стаціонарні системи подачі кисню.

"Внесок Фонду в розвиток медицини України значний. Здійснена дуже велика благодійна допомога, навіть якщо говорити тільки про нашу лікарню, нашу область. Якщо говорити про діяльність Фонду в рамках всієї України ‒ це дуже великі масштаби, які навіть важко уявити. Дуже велика подяка Фонду від нас, і ми сподіваємося на подальшу співпрацю" , - сказала лікар-анестезіолог Івано-Франківської дитячої клінічної лікарні Надія Фокшанська.

У рамках заходу пам'ятні знаки від фонду отримали ті, хто працював в його проектах протягом 15 років. Це і волонтери, і батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, і багато інших. Нагороди отримали також лікарі, які брали участь в акції #ДякуємоМедикам.