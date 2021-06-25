Зеленський призначив Дмитра Живицького головою Сумської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №273/2021 про призначення Дмитра Живицького головою Сумської обласної державної адміністрації (ОДА, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Зеленський зустрівся з Живицьким в Офісі президента та вручив йому службове посвідчення.

"Ви дуже добре знаєте Сумщину, адже це ваша рідна область. Також у вас гарна обізнаність на проблемах, які існують у сфері дорожнього господарства регіонів. Упевнений, що на посаді голови обласної державної адміністрації ви зможете використати ці знання й досягнете конкретних результатів для розвитку області та покращення якості життя сумчан", - сказав президент під час зустрічі з новим главою Сумської ОДА.

Указом №272/2021, оприлюдненим на сайті Офісу президента, Зеленський звільнив Василя Хому з посади голови Сумської обласної державної адміністрації.

Хому було призначено на відповідну посаду 23 листопада 2020 року.

Живицький народився 1982 року в Сумах. У 2004 році закінчив Сумський державний університет за спеціальністю "обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів", у 2019 році - Національну академію державного управління при президентові України за спеціальністю "публічне управління і адміністрування".

Живицький працював заступником міністра інфраструктури, був керівником апарату Сумської обласної державної адміністрації, а до цього - заступником міністра розвитку громад і територій України.