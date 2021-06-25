"ЄС" вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі "вагнерівців"

"Європейська Солідарність" вимагає викликати президента Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі "вагнерівців, повідомляє Деловая столица.

Про це у відеозверненні сказав п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

Він наголосив, що після низки самовикривальних одкровень Зеленського в інтерв’ю найбільшому олігархічному каналу країна потребує правди і відповідей.

"Йдеться про очевидні загрози національній безпеці і вже традиційну брехню першої особи. Про «вагнерівців» в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної спецоперації із затримання тридцяти трьох російських найманців, на руках яких – кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76, Ан-26 та інші" , – нагадав Петро Порошенко.

"Вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Результат нам відомий ще з літа 2020-го. Виродки із приватної армії Вагнера уникнули відповідальності за вбивства наших воїнів і назавжди розчинилися в безмежних російських просторах" , – додав він.

"Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів в тому, нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу давав я особисто, коли ще працював Президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів. Путінські вбивці-«вагнерівці» залишили кривавий слід в багатьох країнах світу. І за ними багато хто полював, намагаючись притягнути їх до відповідальності" , – зауважив п’ятий президент.

Порошенко наголосив, що заяви і дії Зеленського підривають довіру до українських спецслужб з боку розвідувальних органів наших євроатлантичних партнерів, на формування якої команда п’ятого Президента витратила п’ять років.

"Зізнання» Зеленського лише підкреслили, наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він «попередив» Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду" , – переконаний Порошенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зізнався, що операція із затримання "вагнерівців" справді готувалася, а він особисто говорив про російських найманців з Олександром Лукашенком.