У коледжі Рівного під час нагородження студентів впало вікно: є постраждалі (відео)

У Рівному в коледжі стався нещасний випадок під час нагородження студентів в актовому залі - віконна рама раптово впала і розбилася прямо біля учнів, і в результаті інциденту постраждало дві дівчинки-підлітка, повідомляє РБК-Украина.

НП сталася близько другої години дня в коледжі економіки і бізнесу.

На кадрах можна побачити, як в аудиторії впала рама і вдарилася об крісла, мало не розбивши голови студентам, що сидять поруч.

Осколки битого скла порізали двом студенткам руку і ногу.

У мережі звучить обурення учнів, які зазначають, що здають на ремонт "дуже великі гроші".

"Ці кошти називаються "благодійними" внесками, які ми здаємо мало не примусово" , - йдеться в публікації.

Також стверджується, що директор на цю подію ніяк не відреагував.