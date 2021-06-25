У Львові через негоду повалені дерева та підтоплення
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті запрацював оперативний штаб із ліквідації наслідків негоди та попросив жителів залишатися вдома, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків негоди. Фіксуємо повалені дерева та підтоплення", - написав Садовий на сторінці у Facebook у п'ятницю.
Мер зазначив, що міські служби вже виїхали для ліквідації наслідків.
"Прохання за можливості залишатися вдома, або в безпечних приміщеннях та уникати місць біля конструкцій і дерев", - наголосив він.