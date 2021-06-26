Huawei і Porsche випустять 7-місний позашляховик

Відразу кілька китайських джерел, добре знайомих з даним питанням, підтвердили, що компанії Huawei і Porsche разом займаються підготовкою до випуску 7-місного позашляховика або, можливо, кросовера, повідомляє 24 Канал.

Автомобіль буде вироблятися на потужностях Porsche, при цьому він буде використовувати повний набір рішень китайського технологічного гіганта Huawei, який вже поставляє апаратні та програмні продукти для комерційних автомобілів на ринку.

Очікується, що буде, як мінімум, дві версії автомобіля. Базовий варіант буде пропонуватися за ціною від 46 тис. доларів, а старша версія буде коштувати понад 77 тис. доларів. Поки що це всі подробиці про автомобілі.

Варто відзначити, що Huawei і Porsche кілька разів співпрацювали над випуском спеціальних версій смартфонів лінійки Huawei Mate.