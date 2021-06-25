Вдова Макафі звинуватила владу США в смерті чоловіка

Вдова творця популярного антивіруса McAfee Джона Макафі звинуватила владу США в смерті чоловіка, повідомляє Лента.Ру.

"Я звинувачую влади США в цій трагедії. Мій чоловік помер через політично мотивованих звинувачень, які постійно висувалися проти нього", - розповіла Джанис.

Вона підкреслила, що Джон не міг вчинити суїцид і не мав таких нахилів. На думку вдови, це можуть довести і його останні слова: « Я люблю тебе, передзвоню ввечері ».

Джанис заявила, що має намір дізнатися правду і домогтися правосуддя.

Американського і британського програміста і бізнесмена знайшли мертвим в іспанській в'язниці 23 червня. Згідно із заявою каталонського міністерства юстиції, Макафі міг накласти на себе руки. Пізніше з'ясувалося, що бізнесмен залишив послання на випадок своєї смерті: в ньому йшлося про те, що він не збирається здійснювати суїцид.

Бізнесмена затримали в Іспанії за запитом США в минулому році. Суд королівства схвалив його видачу Сполученим Штатам. Американська влада вважає, що 75-річний бізнесмен ухилявся від сплати податків, спрямовуючи свої доходи на рахунки підставних осіб. Він перебував у в'язниці в Барселоні.