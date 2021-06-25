У МЗС України викликали послів Німеччини та Франції

Посли Німеччини та Франції відвідали Міністерство закордонних справ України для пояснення ініціативи канцлера ФРН Ангели Меркель і французького лідера Еммануеля Макрона щодо проведення саміту Євросоюзу та Росії, повідомляє Деловая столица.

"Українська сторона наголосила, що така ініціатива іде всупереч санкційній політиці ЄС, ухваленій у відповідь на агресію РФ проти України, підриває європейську солідарність на тлі ескалації Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях та кордонах України, не заохочує Москву до виконання мінських домовленостей" , — розповіли в МЗС.

Іноземні дипломати у відповідь підтвердили, що Німеччина і Франція є "незмінним друзями України", а також продовжують докладати зусиль для урегулювання конфлікту на Донбасі.