Палія "Епіцентру" відправили на примусове лікування в психдиспансері

У Миколаєві обрали новий запобіжний захід для палія «Епіцентру» в Первомайську. Він заявляв, що знає, де поховані жертви співзасновників супермаркету, повідомляє НикВести.

Згідно з матеріалами справи, 2 лютого 2021 року близько 12:30, підозрюваний прибув в «Епіцентр», в Первомайську. У магазині він взяв з полиці пляшку розчинника, облив ним коробки з цим засобом, після чого підпалив пляшку і кинув її на полицю, через що виникла пожежа.

В результаті вогонь знищив близько 4 тисяч квадратних метрів площі приміщення торгового комплексу і товар, який там знаходився.

На виході з магазину чоловік завдав сокирою тілесні ушкодження трьом співробітникам служби охорони комплексу, які намагалися його затримати.

Прокурор оголосив клопотання про приміщення підозрюваного в психіатричну лікарню з посиленим наглядом. Як обгрунтування він привів висновок КП «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги» про те, що підозрюваний психічно нездоровий.

Сторони, крім підозрюваного, не заперечували проти задоволення клопотання. Обвинувачений же заявив, що не страждає на психічний розлад. Підпал магазину він зробив нібито «з метою помсти особам, які створили в Первомайському районі організовану злочинну групу, яка має відношення до мережі супермаркетів« Епіцентр ». Останні, за його словами, «причетні до масових вбивств людей з метою торгівлі органами». Також він повідомив, що йому «відомо розташування місць масових поховань жертв цих осіб».

Дослідивши матеріали клопотання, суддя постановив помістити чоловіка в медустанову з надання психіатричної допомоги в умовах ізоляції.