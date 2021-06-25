"Слуги" планують форум на 7 тисяч депутатів

Політична партія "Слуга народу" планує восени провести у Києві масштабний форум за участю президента України Володимира Зеленського та понад 7 тисяч місцевих депутатів, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Восени ми організуємо дуже масштабний форум. Це буде навіть більше, ніж звичайний з'їзд. Хочемо зібрати всіх наших депутатів на місцях - а це понад 7 тисяч осіб, запросити президента Володимира Зеленського", - сказав голова політсили Олександр Корнієнко у коментарі агентству.

За його словами, це буде перший випадок в історії України, коли на форумі разом будуть депутати з усієї України - від великих міст до маленьких громад.

Він додав, що захід буде організовано з дотриманням умов безпеки у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.