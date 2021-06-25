Новий «лямбда» -штамм коронавірусу знайшли в Бразилії

Медики знайшли новий небезпечний варіант коронавірусу на півдні Бразилії. Він був виявлений в дослідженні бразильських вчених під керівництвом Прісцили Уінк, наукового співробітника Федерального університету Ріо-Гранде-ду-Сул в Порту-Алегрі, повідомляє Лента.Ру.

Його назвали «лямбда» -штаммом SARS-CoV-2, який поширюється по Перу і сусіднім країнам Латинської Америки з кінця літа 2020-го. У документі зазначено, що група медиків вперше виявила його сліди в Бразилії: імовірно, вірус проник туди з Аргентини.

За словами дослідників, поширення нового штаму SARS-CoV-2 може загострити епідеміологічну обстановку в Бразилії. На це вказують і дані захворюваності в Перу: до проникнення «індійського» штаму велика частина населення була заражена саме «лямбда» -штаммом.

В кінці червня в Бразилії зафіксували 19 різновидів коронавірусу. Тоді наголошувалося, що в більшості випадків - 89,9 відсотках - переважає амазонський штам коронавірусу P.1. На другому місці знаходиться британський штам B.1.1.7, на частку якого припадає 4,2 відсотка.