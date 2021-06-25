Що очікується на валютному ринку на вихідних

Різким падінням долара завершилися торги на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю. Причому це сталося, навіть незважаючи на масовану інтервенцію з купівлі валюти, проведену Національним банком.

Вчорашні дії регулятора, спрямовані на стримування зростання безготівкового долара, послужили сигналом до початку продажів валюти, що почалися з самого ранку. Експортери, які потребують гривні для поточної діяльності, і нерезиденти, які запланували покупку ОВДП, з самого ранку забезпечили перевищення пропозиції над попитом, і котирування пішли вниз. Однак не вони сьогодні зробили погоду на ринку. В районі 11 ранку «Укрексімбанк» виставив на продаж велику суму валюти; як стало відомо пізніше, він продавав валюту від розміщення євробондів компанією «Укравтодор». Викупити такий обсяг не було під силу нікому, тому котирування швидко полетіли вниз. На позначці 27,34 гривень на допомогу прийшов Національний банк. Він викупив 100 млн доларів, після чого знизив курс викупу на 1 копійку і придбав ще 28 млн доларів. Проте, день завершився сильним падінням.

Закрили торги п'ятниці на 19 копійок на купівлі і на 20 копійок на продажу нижче, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,46 / 27,60 (купівля / продаж).

Торги п'ятниці відкрилися дуже широко: спред на старті склав 14 копійок. Перші угоди на загальну суму 4 млн доларів пройшли о 9:36: хтось із продавців скористався чиєїсь заявкою на покупку. Швидко стало зрозуміло, що сили нерівні: продавців було більше, і суми вони виставляли більші. О 9:45 торгівля опустилася нижче 27,50 гривень; через 2 години упав і рівень 27,40 гривень. Після 12 години дня на ринку з'явився Національний банк. Його вихід був як ніколи вчасно: «Укрексімбанк», який продавав велику суму валюти, встиг «затоварити» всіх тих, що були на той час покупців. Національний банк виставив ордер на покупку на 100 млн доларів і протримався з ним до кінця обідньої перерви. Після того, як продавці «залили» весь ордер (тобто продали Нацбанку необхідну суму), він пішов, і котирування відразу провалилися нижче. Такий розвиток подій явно не влаштовував великих продавців; вони звернулися за допомогою до Нацбанку, і той знову вийшов з покупкою, на цей раз за ціною 27,33 гривень. Регулятор простояв з ордером аж до кінця торгів, не дозволивши долару впасти ще сильніше.

Котирування закриття - 27,34 / 27,355 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 106 млн у порівнянні з четвергом і склав 345 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,4377 гривень.

Офіційний курс долара на 29 червня встановлений на позначці 27,3964 гривень за долар, зниження на 6,25 копійок.

Офіційний курс євро на 29 червня встановлений на позначці 32,7401 гривні за євро, зниження на 5,27 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1939. Сьогодні євро з 1,1927 піднявся до 1,1973 долара після публікації даних про споживчі доходи та витрати в США, а потім знову опустився до позначки 1,1936 долара.

Російський рубль протягом дня зміцнився з 72,45 до 72,05 рублів за долар. Рубль росте весь тиждень, тому що компанії-експортери продають багато валюти в рамках податкового періоду. Станом на 19:00 рубль торгується у вузькому діапазоні 72,17-72,20 рубля. У Києві готівковий рубль сьогодні подорожчав з 3,73-3,75 до 3,75-3,77 гривень за 10 рублів. Дешевші пропозиції були великою рідкістю.

Що очікується на валютному ринку на вихідних

Різкий розворот на 180 градусів, що стався завдяки викиду на міжбанківський валютний ринок великої суми валюти, викликав здивування у багатьох учасників валютного ринку, які звикли до літньої розміреності і спокою. І вже точно влітку долар не ріс і не падав раніше по 10-12 копійок за день. Ті, хто ще вчора купував долари і євро, сьогодні відчувають себе обдуреними і задають питання: «Що сталося?».

Чергові «довгі» вихідні (другі поспіль в червні), а також близькість кінця місяця припускають зростання потреби в національній валюті. А падіння долара лише підштовхне тих, хто відкладав валютообмін, до більш активних дій.

У Києві до вечора цінник на продаж готівкового «американця» опустився до 27,32 гривень, а здати велику суму валюти можна було максимум по 27,28-27,30 гривень. У дрібних обмінниках ціни ще гірше. Решта на вихідних без банків, обмінники фінансових компаній тепер явно будуть «викручувати руки» здають валюту, ставлячи низькі цінники на покупку, в розрахунку, що долар продовжить падіння і на наступному тижні.

Аналогічна доля чекає і тих, хто буде здавати євро: за день цінник на покупку опустився на 10 копійок, при тому, що продаж постраждала набагато слабкіше. На вихідних євро будуть продавати по 32,65-32,70 гривні, а купувати - на 10-15 копійок дешевше.

І якщо знадобиться здати велику суму валюти, треба бути готовим почути забуте «Гривні немає».

Трохи краще буде ситуація у російського рубля. Його зміцнення в світі нарешті позначилося на зміні цінника: зростання на 2 копійки після майже двотижневого стояння на місці - така-сяка, а реакція. На вихідних його так само будуть продавати по 3,75-3,77 гривні за 10 рублів, але не виключено, що невеликі суми можна буде знайти і дешевше: через падіння попиту на російську валюту власники обмінників часом охоче з ним розлучаються по більш низькою ціною, аби тільки не «перевантажувати касу неліквідом».