ЄС займатиме позицію сили у відносинах з Росією

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз під час будування відносин з Росією буде виходити з позиції сили. ЄС буде захищати свої цінності та просувати власні інтереси, повідомляє РБК-Украина.

Як зазначила фон дер Ляєн під час пресконференції за підсумками саміту ЄС, Європа виходитиме з позиції економічної сили, оскільки ЄС є найбільшим торговельним партнером для Росії.

"У відносинах з Росією… ми маємо позицію сили. Росія представляє менше ніж 5% товарів, які були імпортовані в ЄС. Водночас Євросоюз є найбільшим торговельним партнером для Росії, і ми поставляємо туди понад 47% російського імпорту. Цей дисбаланс, ймовірно, зростатиме ... і Росія буде змушена адаптувати власну економіку" , - пояснила вона.

Глава Єврокомісії наголосила, що наразі відносини з Росією на негативній спіралі, але ЄС налаштований давати відповідь Москві за її порушення прав людини та спроби підірвати європейські цінності.