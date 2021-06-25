У Білорусі заявили, що Протасевич і Сапега будуть "здавати співучасників"

Слідчий комітет Білорусі підтвердив, що опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, затримання яких викликало міжнародний скандал, перевели під домашній арешт. Це стало можливим у зв'язку з тим, що обвинувачені уклали досудову угоду про співпрацю зі слідством, повідомляє Обозреватель.

Про це в п'ятницю, 25 червня, СК РБ повідомив на своєму Telegram-каналі. Пресслужба стверджує: Протасевич і Сапега дають послідовні визнавальні свідчення. Вони нібито самі звернулися з клопотанням про укладення угоди.

Підозрювані нібито добровільно взяли на себе зобов'язання сприяти правоохоронцям у розслідуванні злочинів, у яких звинувачують представників опозиції.

Так, у СК заявили, що журналіст і його дівчина дали зобов'язання надавати інформацію про "співучасників", а також "здійснювати все можливе для загладжування шкоди, заподіяної злочинами".

"Виходячи з цього і після розгляду звернення обвинувачених про зміну запобіжного заходу слідство визнало за можливе змінити її на домашній арешт" , – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше про те, що в'язнів перевели під домашній арешт, повідомили їхні родичі. Батько Протасевича розповів, що фігурантів, попередньо, утримують на орендованих квартирах.