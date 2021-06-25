З'явилося відео обвалення житлового будинку в Маямі

24 червня в Майамі частково обрушився 12-поверховий житловий будинок. Мер округу Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава повідомила, що загинули чотири людини, ще близько 160 осіб людей вважаються зниклими без вести, повідомляє Делфи.

З-під завалів витягли 37 осіб. Також встановили місцезнаходження ще 102 чоловік, вони в безпеці.

Спочатку влада повідомляла про одного загиблого і приблизно про сотню зниклих без вести. Пізніше підтвердилася загибель чотирьох осіб, зниклими вважаються 159 осіб. У будинку було не менше 130 квартир, з них постраждали близько половини.

Влада округу Майамі ще не назвали офіційну причину обвалення. Відомо, що на даху будинку йшов ремонт, але поки невідомо, чи пов'язано це з тим, що трапилося.

У минулому році вчені Міжнародного університету Флориди опублікували дослідження, в якому говорилося, що з 1993 по 1999 рік будівля просідала приблизно на два міліметри в рік, що могло вплинути на конструкцію.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс ввів в штаті надзвичайний стан. Президент США Джо Байден пообіцяв при необхідності надати кошти Федерального агентства з надзвичайних ситуацій.