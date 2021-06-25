Зловмисник з ножем напав на перехожих в Німеччині: є загиблі

Кілька людей були вбиті в результаті нападу з ножем в центрі міста Вюрцбург в п'ятницю, повідомляє Focus.

Поліція повідомляє, що злочинець затриманий, ситуація «під контролем».

За повідомленням газети "Білд", три людини загинули і шість отримали поранення. Нападник отримав поранення в ногу. Поки що поліція повідомила про "декількох" загиблих.

У соцмережах очевидці розповідають, що відважні перехожі намагалися здолати чоловіка. Нападник, як видно, був озброєний ножем або колючою зброєю.