Зловмисник з ножем напав на перехожих в Німеччині: є загиблі
Кілька людей були вбиті в результаті нападу з ножем в центрі міста Вюрцбург в п'ятницю, повідомляє Focus.
Поліція повідомляє, що злочинець затриманий, ситуація «під контролем».
За повідомленням газети "Білд", три людини загинули і шість отримали поранення. Нападник отримав поранення в ногу. Поки що поліція повідомила про "декількох" загиблих.
У соцмережах очевидці розповідають, що відважні перехожі намагалися здолати чоловіка. Нападник, як видно, був озброєний ножем або колючою зброєю.