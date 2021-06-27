25-річний McLaren F1 продають за 15 млн доларів

У США на аукціон Gooding and Company виставили легендарний суперкар McLaren F1 1995 року. Лот дуже цікавий, адже автомобіль практично без пробігу, а тому за нього планують виручити не менше 15 млн. доларів, повідомляє ТопЖир.

За чверть століття McLaren F1 проїхав всього 387 км і зберігся як новий. Спочатку суперкар замовив собі один японець, але практично не їздив на ньому. Потім суперкар МакЛарен продали в Америку, а й новий власник особливо не катався.

Фото: Gooding and Company

Автомобіль виконаний в ексклюзивному коричневому кольорі, а салон оброблений кавовою шкірою. У комплекті з McLaren F1 йдуть набір фірмового багажу і інструменти з титану.

Нагадаємо, що суперкар McLaren F1 понад десять років тримав титул найшвидшого серійного авто в світі. Це купе з 6,1-літровим 627-сильним V12 BMW здатне розігнатися до 100 км / год за 3,3 с і розвинути 386 км / год.

Серед особливостей McLaren F1 - тримісний салон з водієм по центру і технологія граунд-ефекту, яка “присмоктує” авто до дороги. А моторний відсік оздоблений золотом для кращого відведення тепла.