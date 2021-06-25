Влада США подадуть в суд на власний штат

Міністерство юстиції США подасть позов проти властей штату Джорджія за прийняття закону про дострокове голосуванні, повідомляє Лента.Ру.

У позовній заяві стверджується, що нові правила порушують громадянські права і свободи американців.

Президент Джо Байден, який став першим кандидатом в президенти від Демократичної партії за три десятиліття, які перемогли в Джорджії, розкритикував закон про дострокове голосування, назвавши його «антиамериканським». Він порівняв цей закон з дискримінаційними «законами Джима Кроу», що ущемляє права чорношкірого населення США.

Закон штату Джорджія, підписаний губернатором Брайаном Кемпом 25 березня, посилив вимоги до ідентифікації відкріпних бюлетенів, обмежив час проведення голосування в день виборів і скоротив кількість ящиків для голосування. Також закон дозволить державному агентству, контрольованому республіканцями, взяти на себе операції по голосуванню на виборчих дільницях.

Пізніше кілька правозахисних організацій подали позов проти влади штату Джорджія через нового виборчого закону. Вони стверджували, що закон суперечить поправці 15 Конституції США, яка забороняє владі на рівні держави або окремих штатів обмежувати громадян країни в активному виборчому праві за ознакою «раси, кольору шкіри або у зв'язку з перебуванням в рабстві в минулому».

Вважається, що прийняття закону було обумовлено заявами колишнього президента США Дональда Трампа про те, що його поразка на президентських виборах 2020 року була результатом широко поширеного шахрайства в Джорджії і деяких інших штатах.