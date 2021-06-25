Під санкції потрапили дев'ять компаній-надрокористувачів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про безстрокове анулювання ліцензій дев'яти компаніям-надрокористувачам, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вид обмежувального заходу - анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, отримання яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, закріплено оприлюдненим на сайті глави держави указом №266/2021 від 24 червня.

Згідно з указом, були анульовані чотири вуглеводневі спецдозволи для трьох компаній. ТОВ "Нафтогазова компанія "Буковина" втратила одразу два дозволи: №2641 та №2642 щодо дослідно-промислової розробки видобутку нафти та газу на площах Стайковська та Путильська у Чернівецькій області (обидва були видані на термін - з 2004 до 2024 року). Засновниками компанії є жителі Києва Владислав і Георгій Бабичі.

ТОВ "Трубопласт" позбулося спецдозволу №4695 на вивчення та дослідно-промислову розробку видобутку нафти та газу на площі Домбровська у Львівській області (термін дії 2015-2035 роки). Власниками компанії числяться Сергій Уманський та Інна Кулямзіна з Києва, а її засновниками названі компанія з США CASTLEWOOD HOLDINGS LLC і кіпрська STOLITZA DEVELOPMENT LIVITED.

Санкції торкнулися і ТОВ "Тисагаз", яке втратило спецдозвіл №6163 на видобуток газу на родовищі Становське в Закарпатській області (термін дії 2016-2036 роки). Кінцевим бенефіціаром компанії є житель США Михайло Афендіков, раніше згадуваний як засновник найбільшого її акціонера Cub Energy Inc., американської компанії з активами в Україні.

До анульованих спецдозволів на розробку родовища апатит-ільменітових руд потрапили спецдозвіл №3590 родовища Стремигородське в Житомирській області, видане на термін з 2004 до 2032 року ТОВ "Валки-Ільменіт", що входить до титанового бізнесу Group DF, і спецдозвіл №4335 на розробку родовища апатит-ільменітових руд Носачівського в Черкаській області, видане ТОВ "ТіоФаб" на термін із 2007 до 2027 року. Згідно з даними Youcontrol, засновниками ТОВ є зареєстроване в Черкаській області ТОВ "Вулкан Індастріал Проджектс", кіпрська компанія "Сільвербонд Кепітел" і житель Києва Олексій Фалькович.

ТОВ "Рутил-ільменітова компанія" втратило спецдозвіл №5471 на розробку родовища Тарасівське (розсипи цирконієво-рутилово-ільменітові) в Київській області, видане на 2012-2032 роки. У травні 2013 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав дозвіл компанії Madelot Limited (Беліз) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Рутил-ільменітова компанія" (Київ), що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства. У 2010 році проект компанії з розробки титанових руд Тарасівського родовища оцінювався у $102 млн залучених інвестицій із терміном окупності приблизно чотири роки. Проти його реалізації виступили жителі сіл Логвин і Михайлівка Володарського району Київської області, заявивши, що це може призвести до забруднення однієї з великих річок області - річки Рось.

Анульовано також спецдозвіл на розробку родовища апатитових руд Новополтавське в Запорізькій області, виданий на 2009-2029 роки ПрАТ "Волинська гірничо-хімічна компанія". ЗАТ перемогло в аукціоні 15 грудня 2009 року з продажу спеціального дозволу, запропонувавши за нього 50,825 млн грн. Власниками ПрАТ, зокрема, є зареєстровані в Лондоні UNIEXPL MI UMI LTD і ROCUREINSPECT LTD, а також житель АР Крим Олег Терлецький.

ТОВ "Бегань" позбулося спецдозволу №2769 на розробку родовища баритових і свинцево-цинкових руд Беганське в Закарпатській області (термін дії 2002-2032 рр). Засновником ТОВ є кіпрське ПрАТ "Сауляк Ресорз Лімітед", а кінцевим бенефіціаром - житель США Алекс Жданов.

Було також анульовано спецдозвіл №3571, виданий ТОВ "Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат" на розробку родовища заліза Кременчуцьке в Полтавській області з 2004 до 2036 року. ТОВ належить до гірничорудної компанії Ferrexpo plc (Велика Британія).

Як повідомлялося, на засіданні 18 червня РНБО анулювала чотири титанові, три вуглеводневі та дві рудні ліцензії, які, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, не використовувалися відповідно у 2018-му, 2019-му та 2017-му роках.

Він також зазначив, що 1 вересня поточного року всі наявні 3 тис. ліцензій будуть розміщені на геоінформаційному порталі з дублюванням на порталі "СОТА" Ради з тим, "щоб суспільство знало, де вони розміщені і хто ними володіє".

РНБО 19 березня вирішила провести аудит всіх дозволів на користування надрами, виданих із 1994 року, і повернути народу в разі виявлення порушень умов користування. Рішення РНБО затверджено указом президента.