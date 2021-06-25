У п'ятницю, 25 червня, в Іспанії набирає чинності закон про евтаназію, яка була легалізована конгресом депутатів в березні цього року, повідомляє Noticia.

Закон розроблений, щоб регулювати права на евтаназію для невиліковно хворих людей або тих, що страждають від серйозних хронічних захворювань, які викликають нестерпні фізичні або психічні страждання, і при цьому їх неможливо вилікувати.

Згідно із законопроектом, запросити евтаназію зможе повнолітній громадянин країни (або той, що має посвідку на проживання), який повинен буде підтвердити своє бажання не менше чотирьох разів. Це рішення має прийняти тільки сам пацієнт. Запит будуть оцінювати лікарі і члени спеціальної комісії.

Таким чином, Іспанія стане четвертою країною в Європі, яка дозволила проведення евтаназії. Її вже легалізували влади Бельгії, Люксембургу та Нідерландів.