У Львові через ураган постраждала людина

У Львівській області в результаті падіння дерева через потужні зливи та бурі постраждала одна людина. Для подальшої ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучено 80 чоловік особового складу, повідомляє Деловая столица.

Зазначається, що після зливи було затоплено одну вулицю та десять приватних будинків. Буря зірвала дахи з 8 житлових будинків та адміністративної будівлі. Громадський електротранспорт тимчасово припинив роботу.

Зокрема, ДСНС пише про постраждалу особу внаслідок падіння дерева. Неподалік від церкви Святого Юра дерево впало на декілька автомобілів.

"Метеорологічна станція Львова відмітила шквальні посилення вітру з максимальними поривами 27 м/с" , — відзначає пресслужба гідрометеорологічного центру.

Також патрульна поліція повідомила про звільнення двох жінок з затопленого переходу на вулиці Городоцькій-Виговського.

"На 612 км автодороги М-06 (Київ — Чоп) впало дерево на проїзну частину, рух повністю блокувався. Протягом години ми, ДСНС та дорожні служби відновили проїзд на трасі міжнародного значення" , — пише пресслужба органу.

У ЛКП "Львівелектротранс", зі свого боку, відзначили, що подачу струму відновлять лише після повного припинення негоди.

Нагадаємо, у пʼятницю, 25 червня, Львів накрила сильна буря з дощем, яка повалила десятки дерев, порвала електромережі та підтопила кілька вулиць.