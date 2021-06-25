Мешканців Рівненської області просять не виходити з дому

В наслідок сильної бурі на території Рівненської області, ДСНС закликає місцевих жителів не покидати свої домівки без потреби. Громадяни повідомляють про повалені дерева та побиті автомобілі, повідомляє РБК-Украина.

Зазначається, що підрозділи центрального органу продовжують отримувати дзвінки від жителів Рівненської області та екстрено реагують на всі виклики.

Відповідно до інформації місцевого видання РадіоТрек, дороги мікрорайону Південний та вулиці Чорновола засипані гіллям дерев, а на території села Нова Любомирка випав град завбільшки з куряче яйце.

В районі Житинського кільця очевидці зафільмували піщану бурю.

Також повідомляється, що на один з автобусів впало дерево. За попередньою інформацією - ніхто не постраждав.